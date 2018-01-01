Магазин напольных покрытий

Владимир г. Санкт-Петербург

В декабре прошлого года, в этом магазине я покупал ламинат, уже давно уложен и я крайне доволен. Спасибо, что коллеги подсказали где купить, отличный магазин. Как по выбору ламината, так и в плане доставки в Москве. И платить на расчетный счет удобно. Именно этот вариант я подбирал исходя из дизайна офиса и все изумительно подошло, полы теперь очень красивые и не скользят, то что надо для офисных помещений.