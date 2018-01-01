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Поселок Заречье, ул. Торговая, стр.2 ,ТЦ "ЭлитСтройМатериалы", павильон С-22.
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Магазин напольных покрытий
прием звонков с 08:00-21:00
+7 (963) 685-73-09
laminat-tyt@yandex.ru
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ПАРКЕТ
И ЛАМИНАТ
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category1
от
1200  ₽
Ламинат
Ламинированное напольное покрытие
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category2
от
1200  ₽
Виниловый ламинат
Кварц-виниловое напольное покрытие
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category3
от
2500  ₽
Паркетная доска
Многослойная натуральная паркетная доска
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category4
от
3500  ₽
Инженерная паркетная доска
Высококачественная многослойная инжиниринговая доска
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category5
от
4000  ₽
Массивная доска
Массив из натуральных пород дерева
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category6
от
3000  ₽
Пробковый пол
Натуральное покрытие из пробкового дуба
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category7
от
250  ₽
Подложка из пробки
Натуральное пробковое дерево
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category8
от
100  ₽
Плинтус
Напольные плинтуса из МДФ и ПВХ
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category9
от
2000  ₽
Клей для паркета и массивной доски
Паркетные клея для всех видов работ
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category10
от
25  ₽
Подложка для ламината
Подложки из экструдированного полистерола
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Лидеры продаж
Ламинат Kronopol Дуб Феррара
от
2050  ₽
Ламинат Kronopol Дуб Феррара
Ламинат Kronopol коллекция Cuprum Platinium Дуб Феррара D 3034
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Клей Wakol ms 228
от
18000  ₽
Клей для паркета  Wakol MS 228
Клей для многослойного паркета WAKOL MS 228 Эластичный
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kochanelli
от
5040  ₽
Инженерная доска Kochanelli
Инженерная доска Kochanelli Натура
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Ламинат SPC Betta
от
1950  ₽
Виниловый ламинат SPC Betta
Ламинат SPC Betta коллекция Chalet Кицбюль
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Грунт Wakol pu 280
от
13000  ₽
Грунтовка WAKOL PU 280
Полиуретановая грунтовка WAKOL PU 280
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Пробковая подложка Vintage
от
370  ₽
Пробковая подложка 3 мм Vintage
Натуральная пробковая подложка 3 мм VINTAGE / EGEN / GRANORTE / CORK
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плинтус Deartio
от
557  ₽
Плинтус Deartio Белый 60 мм
Плинтус Deartio Белый U 102-h 60 мм
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Подложка для ламината 3 мм
от
23  ₽
Подложка для ламината 3 мм
Подложка для ламината универсальная 3 мм
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Пробковый пол Corkstyle
от
3137  ₽
Пробковый пол Corkstyle Ромбо Нью
Пробковый пол Corkstyle коллекция Natural Cork Rombo New Ромбо нью клеевой
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Silex
15000  ₽
Клей для паркета Polin SILEX STREE-E (18 кг)
Не содержащий воду, изоцианат, растворитель, однокомпонентный, эластичный и прочный
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Магазин напольных покрытий

Магазин напольных покрытий

Без преувеличения можно сказать, что красивый, практичный пол – основа любого интерьера. Его эстетика отвечает за уют в доме, задает благоприятную атмосферу для комфортного проживания. Качественное напольное покрытие долго сохраняет свой внешний вид, радуя хозяев презентабельностью и надежностью.
Если у вас родилась оригинальная идея, магазин напольных покрытий "Laminat-tyt" предложит лучшие решения для ее реализации. На выбор представлена высококлассная продукция, которая удивит вас доступными ценами, проверенным качеством. А уровень обслуживания оставит только хорошие впечатления после выгодного приобретения.
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20
лет на рынке
Наша гордость!
НАШЕ ПОРТФОЛИО
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Мы лучшие!
НАШи Преимущества
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В гармонии с природой
Мы предлагаем безопасные и экологичные продукты, которые прослужат вам долго.
icon_02
Профессионализм
Мы помогаем, а не навязываем. Обозначаем преимущества и недостатки товара. Чтобы вы могли сделать осознанный выбор.
icon_03
Честная продажа
Говорим всю правду о товаре. Продаем только то, что нужно именно вам.
icon_04
Доставка по РФ
По Москве — бесплатно.
По РФ — компенсируем транспортные расходы. Наша цель — легкая и удобная покупка для всех.
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Выезжаем с образцами
Вы выбираете товар — мы привозим вам на дом образцы. Это не обязывает вас к покупке.
СЕРТИФИКАТЫ
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Этапы работ
1
шаг
Ключевые факторы
Примерное описание действия
2
шаг
Задача организации
Примерное описание действия
3
шаг
Базовые сценарии
Примерное описание действия
4
шаг
Базовые сценарии
Примерное описание действия
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Ответы на частные вопросы
Вопрос - ответ
Что лучше паркет или ламинат?
Сделанные на базе интернет-аналитики выводы могут быть указаны как претенденты на роль ключевых факторов.
Какой ламинат более выдержанный и водонепронецаемый?
Задача организации, в особенности же семантический разбор внешних противодействий требует анализа экономической целесообразности принимаемых решений.
Что лучше паркет или ламинат?
Лишь базовые сценарии поведения пользователей смешаны с неуникальными данными до степени совершенной неузнаваемости.
Какой ламинат более выдержанный и водонепронецаемый?
Лишь базовые сценарии поведения пользователей смешаны с неуникальными данными до степени совершенной неузнаваемости.
Клиенты о нас
ОТЗЫВЫ
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Владимир
г. Санкт-Петербург
В декабре прошлого года, в этом магазине я покупал ламинат, уже давно уложен и я крайне доволен. Спасибо, что коллеги подсказали где купить, отличный магазин. Как по выбору ламината, так и в плане доставки в Москве. И платить на расчетный счет удобно. Именно этот вариант я подбирал исходя из дизайна офиса и все изумительно подошло, полы теперь очень красивые и не скользят, то что надо для офисных помещений.
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Виталий Спиридонов
г. Москва
Недавно наша семья решила сделать в доме ремонт. Придя в магазин за строительными материалами наткнулись на данную паркетную доску. Решили купить. Особенно мне понравилось, что она выполнена из качественных материалов, но ее предлагают по доступной цене. В результате эта паркетная доска отлично вписалась в интерьер нашей гостинной комнаты. Рекомендую!
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О компании
Современное, красивое напольное покрытие не только определяет общий вид интерьера помещения, но и формирует благоприятную атмосферу для отдыха или работы. Это при условии, что покрытие качественное и правильно подобранное. Если вы не хотите потратить деньги на сомнительный товар, а свое время на недобросовестное обслуживание, или просто не знаете, какой пол для вас будет лучшим - магазин "Laminat-tyt" поможет вам не ошибиться с выбором, и сделать удачную покупку.
Контакты
Поселок Заречье, ул. Торговая, стр.2 ,ТЦ "ЭлитСтройМатериалы", павильон С-22.
Телефон
+7 (963) 685-73-09
E-mail
laminat-tyt@yandex.ru
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Поселок Заречье, ул. Торговая, стр.2 ,ТЦ "ЭлитСтройМатериалы", павильон С-22.
прием звонков с 08:00-21:00
+7 (963) 685-73-09
laminat-tyt@yandex.ru
Обратный звонок